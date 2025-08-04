Погодные риски в 12 регионах страны прогнозируют синоптики, передаёт BAQ.KZ.

Туман накроет СКО и Астану.

Жителей Шымкента и Карагандинской области предупредили о ветре и чрезвычайной пожарной опасности.

Гроза, град, сильная жара, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в ЗКО.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской и Кызылординской областях.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жетысу, Костанайской, Актюбинской и Жамбылской областях.

Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау.

Туман и ветер ожидаются в Акмолинской и Павлодарской областях.

В Атырауской области – гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

Туман и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай.

В ВКО – гроза, туман и ветер. Там же – объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.