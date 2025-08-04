Туман, жара и бури: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Пыльные бури, туман и жара накроют регионы Казахстана.
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Погодные риски в 12 регионах страны прогнозируют синоптики, передаёт BAQ.KZ.
Туман накроет СКО и Астану.
Жителей Шымкента и Карагандинской области предупредили о ветре и чрезвычайной пожарной опасности.
Гроза, град, сильная жара, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в ЗКО.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской и Кызылординской областях.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жетысу, Костанайской, Актюбинской и Жамбылской областях.
Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау.
Туман и ветер ожидаются в Акмолинской и Павлодарской областях.
В Атырауской области – гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
Туман и чрезвычайная пожарная опасность – в области Абай.
В ВКО – гроза, туман и ветер. Там же – объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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