Турар Дуйсехан завоевал золото Исламских игр в Эр-Рияде
Вчера, 23:35
96Фото: Телеграм-канал Islamic Games 2025
Представитель сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан завоевал золото Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. В финале он одержал победу над представителем Ирака Аядом Албадром.
Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов. Это победа стала 11-ой в копилке сборной Казахстана на Исламских играх.
