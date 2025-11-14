Представитель сборной Казахстана по муай-тай Турар Дуйсехан завоевал золото Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. В финале он одержал победу над представителем Ирака Аядом Албадром.

Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 60 килограммов. Это победа стала 11-ой в копилке сборной Казахстана на Исламских играх.