В Костанае осудили женщину, которая под видом представителя иностранного модельного агентства организовала мошенническую схему и похитила у родителей более 8 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, в мае 2024 года она устроила презентацию в одном из конференц-залов города, где убедила родителей десяти несовершеннолетних моделей в том, что может организовать поездку в турецкую Каппадокию.

По её словам, дети должны были пройти обучение и принять участие в конкурсах красоты и моды.

Женщина уверяла, что является официальным представителем турецкой стороны, и предлагала посреднические услуги — бронирование отелей, покупку билетов, сопровождение группы. Для убедительности она демонстрировала якобы контактные данные зарубежного куратора и называла конкретные даты и условия поездки.

Каждый родитель перевёл ей по 300 евро - в общей сложности сумма превысила 8 миллионов тенге. Однако, как выяснилось позже, у аферистки не было ни лицензии, ни связей с модельными агентствами, ни реальных намерений выполнить обещанное.

Получив деньги, женщина скрылась. Родители, поняв, что стали жертвами обмана, обратились в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Суд признал её виновной в мошенничестве и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.