Инвестиции Турции в Казахстан превысили 6 млрд долларов, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на бизнес-форуме Казахстана и Турции в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава кабмина подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является эффективной площадкой для укрепления деловых связей между странами.

«Турция является для нас важным статистическим партнером. Связи между нашими странами активно развиваются во всех сферах. Например, объем взаимного товарооборота. Турция входит пятерку ведущих торговых партнеров. По итогам прошлого года объем торговли вырос примерно на 9%. Мы заинтересованы в увеличении взаимной торговли с учетом имеющихся резервов экономик двух стран.

За последние более чем 20 лет турецкие инвесторы вложили в нашу экономику свыше 6 млрд долларов инвестиций. При этом общий объем инвестиций из Казахстана в Турцию достиг 2,4 млрд долларов», - сказал Бектенов.