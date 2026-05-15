Турецкий эксперт: «Homo sapiens должен оставаться впереди искусственного интеллекта»

Искусственный интеллект, цифровая трансформация и технологическая конкуренция сегодня стали одной из ключевых тем повестки Организации тюркских государств. По мнению экспертов, в ближайшие годы влияние организации в мировой экономике и политике может значительно усилиться. Неформальный саммит Организации тюркских государств, который проходит сегодня в Туркестане, также рассматривается как важная площадка, объединяющая общее историческое наследие тюркских народов и новые направления развития в цифровую эпоху.

В рамках этой темы корреспондент BAQ.KZ побеседовал с экспертом по международным отношениям, профессором Университета Эрзинджан Бинали Йылдырым в Турции Айнур Ногаевой.

– Госпожа Айнур, на саммите Организации тюркских государств в Туркестане искусственный интеллект стал одной из ключевых тем. Насколько сейчас тюркские страны усиливают сотрудничество в сфере технологий и инноваций?

– Сейчас тюркский мир активно взаимодействует во многих сферах. Основной документ в этом направлении – концепция «Тюркский мир – 2040». В ней четко обозначены направления развития тюркских государств. Там поставлены очень масштабные цели. Честно говоря, трудно найти сферу, которая бы не была охвачена.

Что касается искусственного интеллекта, это требование времени. Очевидно, что страны, которые отстают от современных тенденций, будут терять позиции. Это хорошо видно на примере Китая и США. Поэтому тюркские государства также не остаются в стороне и делают ставку на развитие искусственного интеллекта.

– Однако у вас, похоже, есть и определённый скепсис по поводу массового внедрения ИИ…

– Да, я подхожу к этому вопросу с определённой критикой. Я не полностью согласна с мнением, что искусственный интеллект должен использоваться без ограничений повсюду. У каждой страны есть свои особенности и своя модель общественного развития, и это необходимо учитывать. Даже в одной из своих статей я писала: «Доверяй искусственному интеллекту, но сам не теряй бдительности». Поскольку мы работаем в сфере образования, для нас это особенно важно.

Искусственный интеллект — инструмент с двумя сторонами. С одной стороны, он открывает огромные возможности и экономит миллионы часов времени. Но с другой — существуют и серьёзные риски. Поэтому здесь необходим баланс.

– О каких рисках вы говорите?

– Например, многие научные и медицинские открытия связаны с искусственным интеллектом. Иногда он может обнаружить то, что человек не замечает. Человек устает и может упустить важные факторы. Однако возможны и технические ошибки или другие нюансы. В таких случаях ИИ тоже может что-то не учесть.

Поэтому роль человека по-прежнему остаётся важной. По крайней мере, в ближайшие десятилетия Homo sapiens должен оставаться впереди искусственного интеллекта. Искусственный интеллект — это лишь инструмент для достижения целей. В науке, медицине и образовании он должен помогать выполнять задачи, поставленные человеком, обществом и государством.

– То есть вы считаете, что человеческий фактор полностью исключить невозможно?

– Конечно. Я постоянно говорю это своим студентам. Если человек утратит способность к критическому мышлению, тогда искусственный интеллект его превзойдёт. Поэтому человеческий разум всегда должен оставаться ведущим, а ИИ — лишь вспомогательным инструментом.

Цели всегда ставит человек — будь то экономика, медицина, наука или образование.

– Сегодня мы видим, что в рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан также обсуждаются вопросы искусственного интеллекта. Какую политику в этой сфере проводят Казахстан и Турция?

– Здесь нужно отметить, что подходы Казахстана и Турции различаются. Казахстан в вопросах искусственного интеллекта придерживается многовекторной политики. Он не хочет зависеть от одного технологического центра или партнёра. Страна старается проводить политику в собственных интересах, не будучи полностью привязанной ни к Китаю, ни к Европе.

Главное преимущество Казахстана в этой сфере — развитие цифрового государства. Сейчас Казахстан является одним из лидеров в пространстве СНГ по предоставлению цифровых услуг. Система eGov, регистрация бизнеса, онлайн-госуслуги — всё это облегчает жизнь граждан.

Следующая цель — внедрение искусственного интеллекта в эти системы: развитие интеллектуальных государственных сервисов, цифровых помощников и аналитических систем. Стратегическая цель Казахстана — стать центром ИИ в регионе, привлечь международные компании, сформировать инфраструктуру данных и стать цифровым хабом в рамках Среднего коридора.

Поэтому Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Турцией, странами Персидского залива, Европейским союзом и США.

– А что насчёт Турции?

– В Турции ситуация немного иная. Здесь больше внимания уделяется национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Турция одной из первых в регионе приняла полноценную национальную стратегию по ИИ.

Главная цель – увеличить вклад искусственного интеллекта в ВВП, подготовить специалистов и развивать платформы, соответствующие национальным интересам. Это также связано с переходом страны ко «второму веку государственности». Турция стремится повысить свою международную конкурентоспособность и создать независимую цифровую экосистему.

Именно поэтому искусственный интеллект активно используется и в оборонной промышленности. Турция становится драйвером в этой сфере. Недавно из Бельгии прибыла делегация из более чем 400 человек, проявившая большой интерес к сотрудничеству с Турцией. Это касается и сферы ИИ.

На недавней выставке оборонных технологий также были представлены многочисленные проекты с использованием ИИ. Везде видно, что он активно применяется. Речь идёт не о полном замещении человека, а о снижении рисков.

Например, один пилот с помощью ИИ может управлять несколькими самолётами одновременно. Такие автономные технологии внедряются для снижения угрозы для человеческой жизни. Кроме того, Турция стремится создать собственную систему, независимую от западных кодов и алгоритмов.

– То есть Турция стремится создать общую цифровую платформу для тюркского мира?

– Да, на мой взгляд, Турция действительно стремится сформировать общую платформу искусственного интеллекта для тюркского мира. Поэтому выбор темы ИИ для саммита в Туркестане не случаен.

– Спасибо за интервью!