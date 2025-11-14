В Хорватии потерпел крушение пожарный самолёт, принадлежащий Главному управлению лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, передает BAQ.KZ cо ссылкой на First News Media. Обломки воздушного судна, пропавшего с радаров, были обнаружены недалеко от города Сень, сообщил министр Ибрагим Юмаклы. В результате аварии пилот погиб.

По данным CNN Türk, самолёт вошёл в плотный слой облаков на высоте около 5 тысяч футов, после чего столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Из-за ухудшения погоды экипаж не смог выполнить посадку в аэропорту Загреба и был вынужден изменить маршрут.

В министерстве уточнили, что самолёт направлялся в Хорватию для проведения технического обслуживания. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.