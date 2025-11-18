В порту Измаила (Одесская область) под удар российского дрона попал турецкий газовоз, после чего на судне вспыхнул пожар, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Украинские спасатели провели эвакуацию населения вблизи порта.

Власти соседней Румынии также эвакуировали жителей двух приграничных деревень. Из зоны риска вывезли также домашних животных. Пострадавших нет. По данным украинского Минрегиона, на борту загорелось газоперекачивающее оборудование. На танкере находилось до 4 тысяч тонн сжиженного газа. Все 16 членов экипажа были эвакуированы.

Румынские СМИ опубликовали кадры сильно горящего судна.