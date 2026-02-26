Агентство по сотрудничеству и координации Турции (TİKA) по случаю месяца Рамазан организовало в Астане ауызашар на 500 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

По информации Анадолу, в ауызашаре под названием «Стол сердца», организованном TİKA в мечети Хазрет Султан в Астане, приняли участие представители государственных учреждений и организаций Казахстана, гражданского общества, партнеры по проектам, руководители турецких учреждений и организаций в Астане, а также приглашенные гости.

Координатор TİKA в Казахстане Фуат Эрдогмуш в своей речи обратил внимание на то, что Рамазан – это месяц, когда люди делятся добром.

– Рамазан – это исключительный период, когда сердца сближаются, а солидарность укрепляется. Сегодня мы испытываем большую радость от того, что можем разделить стол с дорогим народом Казахстана, – сказал он.

Эрдогмуш сообщил, что в течение Рамазана в 8 городах Казахстана будут раздаваться продуктовые наборы нуждающимся семьям. Он добавил, что работа TİKA в Казахстане продолжает укреплять исторические и культурные связи между двумя странами.

Ауызашар, на котором присутствовали 500 человек, посвященный глубокой дружбе и братским отношениям между Турцией и Казахстаном, завершился молитвами.