Турист из Китая получил травму в горах Алматы

В алматинских горах, вблизи Большого Алматинского озера, на высоте 2500 метров над уровнем моря, турист 1990 года рождения, гражданин Китая, получил травму колена и обратился за помощью к спасателям для спуска с горной местности.

После поступления сигнала на место происшествия были направлены сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы и бригада Центра медицины катастроф.

С использованием переданной геолокации спасатели быстро установили местонахождение туриста и добрались до него в условиях горного рельефа. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и организовали его спуск с горы.

Турист передан врачам Центра медицины катастроф для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.