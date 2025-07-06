Турист из Кореи получил травму в горах Алматы
Иностранный турист не справился с управлением электровелосипедом на сложном участке и упал.
Сегодня, 21:14
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Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
147Фото: МЧС РК
Во время рейдовых мероприятий вдоль горной реки в районе Большого Алматинского озера спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС заметили мужчину, лежащего у края склона, передает BAQ.kz.
"Гражданин Республики Корея 1993 г.р., во время поездки на электровелосипеде не справился с управлением на сложном участке и упал, получив травму", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели пробрались к пострадавшему сквозь каменистую местность, с резкими перепадами высот и оказали первую медицинскую помощь на месте. От госпитализации велосипедист отказался.