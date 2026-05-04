Турист из ОАЭ застрял в горах Алматы

В Большом Алматинском ущелье на высоте около 2500 метров иностранный турист не смог самостоятельно спуститься с гор, передает BAQ.kz.

Сообщение об этом поступило вечером. На место сразу выехали спасатели службы спасения ДЧС города Алматы.

На месте они нашли гражданина Объединённых Арабских Эмиратов 1981 года рождения. По предварительным данным, у мужчины возникли судороги в ногах, из-за чего он не смог продолжить спуск.

Спасатели оказали ему помощь и сопроводили вниз.

В медицинской помощи турист не нуждался.