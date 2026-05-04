Турист из ОАЭ застрял в горах Алматы
Спасатели оказали ему помощь и сопроводили вниз.
Сегодня 2026, 03:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:37Сегодня 2026, 03:37
74Фото: МЧС РК
В Большом Алматинском ущелье на высоте около 2500 метров иностранный турист не смог самостоятельно спуститься с гор, передает BAQ.kz.
Сообщение об этом поступило вечером. На место сразу выехали спасатели службы спасения ДЧС города Алматы.
На месте они нашли гражданина Объединённых Арабских Эмиратов 1981 года рождения. По предварительным данным, у мужчины возникли судороги в ногах, из-за чего он не смог продолжить спуск.
Спасатели оказали ему помощь и сопроводили вниз.
В медицинской помощи турист не нуждался.
Самое читаемое
- Казахстан обыграл Литву на чемпионате мира по хоккею
- Рыбакина приняла участие в танцевальном челлендже WTA
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов