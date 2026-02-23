МЧС Казахстана сообщило о гибели туриста, которого накануне утром накрыла лавина в Алматинских горах, передает BAQ.KZ.

Напомним, вчера утром в Алматинских горах Медеуского района на перевале Титова на высоте 3400 метров двое туристов из группы из четырёх человек оказались под снежной массой. Один из них смог выбраться самостоятельно.

К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели Универсального спасательного подразделения-23 ДЧС г. Алматы, сотрудники РГУ РСС «Барыс», кинологический расчёт и волонтёры.

В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат.

– В результате проведённых работ из-под снега извлечено тело погибшего, – сообщили в МЧС РК.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи служб спасения.