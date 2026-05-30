Турист получил травму у пика Фурманова в Алматы
Рядом с ним находились двое его сопровождающих.
Вчера 2026, 23:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:45Вчера 2026, 23:45
197Фото: Кадр из видео
В районе пика Фурманова в горах Алматы турист получил травму ноги во время спуска и не смог продолжить путь самостоятельно.
На помощь выехала оперативная группа РСС "Барыс" МЧС РК. Спасатели поднялись пешком по ущелью Кимасар к месту, где находился пострадавший.
Туриста нашли, оказали ему первую помощь и подготовили к эвакуации. Затем его спустили в ущелье Кимасар.
После этого пострадавшего передали бригаде Центра медицины катастроф. Медики осмотрели его и оказали необходимую помощь, затем турист был доставлен в больницу.
Самое читаемое
- В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
- Первый запуск состоялся: как проект "Байтерек" изменит космическую отрасль Казахстана
- Рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции
- На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение
- В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу