Турист получил травму у пика Фурманова в Алматы

В районе пика Фурманова в горах Алматы турист получил травму ноги во время спуска и не смог продолжить путь самостоятельно.

На помощь выехала оперативная группа РСС "Барыс" МЧС РК. Спасатели поднялись пешком по ущелью Кимасар к месту, где находился пострадавший.

Туриста нашли, оказали ему первую помощь и подготовили к эвакуации. Затем его спустили в ущелье Кимасар.

После этого пострадавшего передали бригаде Центра медицины катастроф. Медики осмотрели его и оказали необходимую помощь, затем турист был доставлен в больницу.