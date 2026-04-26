Турист потерялся в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области, в районе пика Сатпаева (высота 4300 м над уровнем моря), во время восхождения группы из шести человек один из участников не вернулся и перестал выходить на связь, передает BAQ.KZ.

Получив сигнал, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК совместно со службой спасения ДЧС города Алматы незамедлительно выдвинулись в район поиска.

Продвигаясь по горным склонам и обследуя опасные участки в ночное время, спасатели обнаружили пропавшего в районе «Качели» под пиком Советов. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Несмотря на сложные условия, спасатели оперативно эвакуировали его с высоты и сопроводили в безопасное место.