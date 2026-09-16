Турист сорвался с пика Сатпаева на высоте 4317 метров
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24-летний турист получил травмы во время спуска с пика Сатпаева в Алматинской области. Самостоятельно продолжить путь мужчина уже не смог — ему потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошёл 15 сентября в Карасайском районе на высоте 4317 метров.
По данным МЧС, турист 2002 года рождения травмировал руку и ногу во время спуска. Спасатели установили с ним связь и определили точное местоположение. На месте пострадавшему оказали первую помощь, после чего начали эвакуацию. Туриста сопроводили до шлагбаума «Эдельвейс», где его передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС.
После эвакуации мужчину доставили в городскую клиническую больницу №12. Ранее в горах Алматинской области спасатели искали группу школьников и учителей, которые потерялись во время похода.
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