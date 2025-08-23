В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и не смог продолжить свой путь, передает BAQ.KZ.

Супруга туриста обратилась в службу спасения по номеру 112. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".

"До пострадавшего добрались за 3 часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап — пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", - сообщили в МЧС РК.

В итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы.

Спасатели советуют туристам в горах:

- Планируйте маршрут и оценивайте свои силы.

- Не ходите в горы в одиночку.

- Держите при себе заряженный телефон и пауэрбанк.

- Берите тёплую одежду и аптечку.

- При малейшей опасности — не рискуйте здоровьем.