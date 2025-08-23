Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Турист сломал ногу во время восхождения.
В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и не смог продолжить свой путь, передает BAQ.KZ.
Супруга туриста обратилась в службу спасения по номеру 112. На помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов "Туюк-Су" и "Музтау".
"До пострадавшего добрались за 3 часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап — пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов", - сообщили в МЧС РК.
В итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС РК, которые госпитализировали его в больницу Алматы.
Спасатели советуют туристам в горах:
- Планируйте маршрут и оценивайте свои силы.
- Не ходите в горы в одиночку.
- Держите при себе заряженный телефон и пауэрбанк.
- Берите тёплую одежду и аптечку.
- При малейшей опасности — не рискуйте здоровьем.
