В Астане пройдут специальные тактические учения: движение будет временно ограничено
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21 июня в Астане состоятся межведомственные комплексные специальные тактические учения, направленные на отработку мер по обеспечению безопасности охраняемых лиц.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы охраны Республики Казахстан, мероприятия пройдут с 08:00 до 15:00 на территории Индустриального парка №1.
В период проведения учений на территории парка будут введены временные ограничения для движения автотранспорта и пешеходов.
В ведомстве призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.
Отмечается, что основная цель учений — совершенствование взаимодействия сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности охраняемых лиц.
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