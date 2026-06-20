В Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 21 июня

На 21 июня в большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, сильную жару, усиление ветра, а также высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, расположенных в горах Иле Алатау, прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, днем его порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

В Кызылординской области на востоке ожидаются дождь и гроза. Днем температура воздуха повысится до 40–42 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в предгорных районах прогнозируются небольшой дождь и гроза, в горных районах — кратковременный дождь и гроза. Порывы юго-западного ветра на западе, юге и в горной местности составят 15–20 метров в секунду. На севере области ожидается сильная жара до 38 градусов. На юге и западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная.

В области Жетісу кратковременные дожди и грозы ожидаются на юге и в горных районах. В районе Алакольских озер порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Днем сохранится сильная жара 35–36 градусов. В центре, на севере и юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и западе — чрезвычайная.

В Актюбинской области на западе и севере прогнозируются дождь и гроза. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западное, местами его порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 35–36 градусов. На юге, юго-востоке и западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы северного и северо-западного ветра местами достигнут 15–20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара до 35–36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная.

В области Ұлытау на юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем температура воздуха составит 35–37 градусов, а на западе и юге области жара усилится до 40–41 градуса. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая.

В области Абай прогнозируется северный и северо-восточный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35–37 градусов. На севере и востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере она также ожидается.

В Туркестанской области кратковременные дожди и грозы прогнозируются на севере, западе, а также в горных и предгорных районах. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, а на западе, севере и в центре региона временами возможны сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра составят 15–20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе и юге днем ожидается сильная жара 35–36 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере она ожидается.

В Павлодарской области днем прогнозируется сильная жара до 35 градусов. На западе и юге области ожидается высокая пожарная опасность, на севере и востоке сохраняется чрезвычайная.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, а днем возможен град. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе и севере прогнозируются дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов, а на юге области — очень сильная жара до 40 градусов. На юго-западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза и град. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–18 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 38–42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днем прогнозируется сильная жара до 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.