Сегодня оперативная группа РОСО выехала в Алматинскую область — Каскеленское ущелье, рядом с зоной отдыха "Тан", чтобы оказать помощь туристу, передаёт BAQ.KZ.

На пульт 112 поступило сообщение от 40-летнего мужчины о переломе ноги и необходимости срочной помощи спасателей. Благодаря переданным координатам его местонахождение было оперативно определено.

Прибыв на место, спасатели незамедлительно приступили к аварийно-спасательным работам.

Пострадавший был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Состояние туриста стабильное.