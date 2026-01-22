Туриста с переломом ноги спасли в Каскеленском ущелье
Сегодня, 13:13
105Фото: freepik.com
Сегодня оперативная группа РОСО выехала в Алматинскую область — Каскеленское ущелье, рядом с зоной отдыха "Тан", чтобы оказать помощь туристу, передаёт BAQ.KZ.
На пульт 112 поступило сообщение от 40-летнего мужчины о переломе ноги и необходимости срочной помощи спасателей. Благодаря переданным координатам его местонахождение было оперативно определено.
Прибыв на место, спасатели незамедлительно приступили к аварийно-спасательным работам.
Пострадавший был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.
Состояние туриста стабильное.
Видео: МЧС РК
