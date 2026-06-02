Туристам придется платить за вход в Кёльнский собор: названа цена билета
С 1 июля туристам придётся платить за вход в Кёльнский собор в Германии.
Как сообщили в BILD, стоимость посещения составит 12 евро.
По словам представителей собора, это решение связано с необходимостью содержать, охранять и обслуживать здание. Раньше вход был бесплатным, и ежегодно собор посещали около 6 миллионов человек.
При этом предусмотрены льготы:
школьники, студенты и сопровождающие школьных групп – 6 евро;
владельцы социальных карт также будут платить 6 евро.
Дети до 13 лет, люди с тяжёлой инвалидностью и их сопровождающие смогут посещать собор бесплатно. Посещение богослужений останется свободным для всех.
Финансовый управляющий собора Клеменс ван де Вен отметил, что содержание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обходится очень дорого – около 44 тысяч евро в день.
Настоятель собора Гвидо Ассманн подчеркнул, что "Собору нужны деньги, и очень большие деньги".
