  • Главная
  • Новости
  • Туристам придется платить за вход в Кёльнский собор: названа цена билета

Туристам придется платить за вход в Кёльнский собор: названа цена билета

Сегодня 2026, 17:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istockphoto Сегодня 2026, 17:17
Сегодня 2026, 17:17
100
Фото: istockphoto

С 1 июля туристам придётся платить за вход в Кёльнский собор в Германии.

Как сообщили в BILD, стоимость посещения составит 12 евро.

По словам представителей собора, это решение связано с необходимостью содержать, охранять и обслуживать здание. Раньше вход был бесплатным, и ежегодно собор посещали около 6 миллионов человек.

При этом предусмотрены льготы:

  • школьники, студенты и сопровождающие школьных групп – 6 евро;

  • владельцы социальных карт также будут платить 6 евро.

Дети до 13 лет, люди с тяжёлой инвалидностью и их сопровождающие смогут посещать собор бесплатно. Посещение богослужений останется свободным для всех.

Финансовый управляющий собора Клеменс ван де Вен отметил, что содержание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обходится очень дорого – около 44 тысяч евро в день.

Настоятель собора Гвидо Ассманн подчеркнул, что "Собору нужны деньги, и очень большие деньги".

Самое читаемое

Наверх