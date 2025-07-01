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Туристам пригрозили за подъем на Жумбактас

Администрация природного парка выступила с предупреждением.

Сегодня, 13:27
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Кадр видео Сегодня, 13:27
Сегодня, 13:27
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Фото: Кадр видео

Доступ к скале Жумбактас ограничили ради сохранения природного памятника, передает BAQ.KZ.

Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, символ курорта Бурабай. Она обладает не только захватывающей красотой, но и важной культурной ценностью.

Теперь восхождение на скалу строго запрещено!

"Это нарушение природоохранных норм и прямая угроза вашей безопасности. Оползни, разрушения и неустойчивая поверхность делают подъем опасным для жизни. Призываем всех соблюдать установленные ограничения и относиться с уважением к природному наследию Казахстана", - говорится в сообщении.

Нарушение запрета повлечёт административную ответственность.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ПІБ "Бурабай" Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" ММ (@parkburabay)

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