Доступ к скале Жумбактас ограничили ради сохранения природного памятника, передает BAQ.KZ.

Скала Жумбактас — уникальный природный памятник, символ курорта Бурабай. Она обладает не только захватывающей красотой, но и важной культурной ценностью.

Теперь восхождение на скалу строго запрещено!

"Это нарушение природоохранных норм и прямая угроза вашей безопасности. Оползни, разрушения и неустойчивая поверхность делают подъем опасным для жизни. Призываем всех соблюдать установленные ограничения и относиться с уважением к природному наследию Казахстана", - говорится в сообщении.

Нарушение запрета повлечёт административную ответственность.