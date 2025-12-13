Заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область посетил туристские объекты зоны отдыха "Жасыбай" в Баянаульском районе. В ходе визита он ознакомился с состоянием инфраструктуры, реализацией инвестиционных проектов и условиями, созданными для отдыхающих. Также был осмотрен строящийся визит-центр в Баянаульском районе, передаёт BAQ.KZ.

В регионе функционируют 151 объект размещения общей вместимостью более 10 тысяч койко-мест. Работают 7 туроператоров и 192 турагента. По итогам января–ноября 2025 года объем туристских услуг вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а туристский поток превысил 243 тысячи человек, из которых более 236 тысяч составили внутренние туристы.

Баянаульский район остается одной из ключевых туристических зон региона. В 2025 году за счет частных инвестиций здесь реализованы проекты по строительству автосервиса, автозаправочной станции и двухэтажного здания на озере Жасыбай. Для удобства отдыхающих на пляже обустроены санитарно-гигиенические узлы, душевые, торговые павильоны, зоны отдыха и гардеробные кабины. В рамках развития инфраструктуры также реализованы проекты по строительству смотровой площадки в селе Баянаул и благоустройству пляжа озера Сабындыколь.

В регионе продолжается комплексная работа по развитию туристической инфраструктуры, включая благоустройство пляжей, строительство новых туристских объектов, развитие экотуризма и повышение качества сервиса. Для удобства туристов на пограничных переходах и в местах массового пребывания установлены информационные QR-коды, разработанные совместно с АО "НК "Kazakh Tourism", что повышает доступность информации о туристических возможностях области.

По итогам поездки Серик Жарасбаев отметил важность дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечения безопасности и высокого уровня сервиса для привлечения туристов и укрепления имиджа Павлодарской области как одного из перспективных туристических направлений страны.