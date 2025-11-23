По меньшей мере семь человек погибли и еще 20 получили травмы в результате опрокидывания туристического автобуса в штате Мичоакан на западе Мексики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, автобус выехал из города Уруапан и направлялся в муниципалитет Тлалпухауа. Во время движения водитель по неустановленной причине потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Их состояние уточняется.

Обстоятельства аварии и причины случившегося устанавливаются. Авторитетные органы проводят расследование.