Казахстанцы стали путешествовать по своей стране значительно чаще. За семь лет число внутренних туристов, остановившихся в гостиницах и других местах размещения, выросло на 85%, а инвестиции в отрасль увеличились в 2,5 раза. Однако туристический бум обнажил старые проблемы: курортам не хватает удобных дорог, современной инфраструктуры и качественного сервиса. Теперь государство и бизнес ищут способы превратить растущий интерес к путешествиям в устойчивый источник дохода для регионов, передаёт BAQ.KZ.

О том, что мешает туристической отрасли развиваться быстрее, говорили на заседании Комитета туристской отрасли Президиума НПП «Атамекен». В обсуждении участвовали министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, председатель Президиума палаты Канат Шарлапаев и представители бизнеса.

Туристы едут, инфраструктура не всегда успевает

Минувший летний сезон, по оценке Министерства туризма и спорта, оказался успешным. Особенно заметным был поток отдыхающих на Алаколе и в Балхашской курортной зоне.

Но популярность курортов сама по себе ещё не гарантирует комфортного отдыха. Чтобы туристы возвращались, нужны хорошие подъездные дороги, надёжные инженерные сети, удобные гостиницы и качественные услуги.

Именно на этих вопросах, по словам министра, предстоит сосредоточиться в ближайшие годы.

«Мы видим устойчивый рост интереса казахстанцев к внутренним путешествиям. Это результат совместной работы местных исполнительных органов и представителей туристского бизнеса. Вместе с тем перед отраслью по-прежнему стоят задачи по развитию инфраструктуры, улучшению транспортной доступности и повышению качества туристских услуг. В рамках программы «Народная стройка» планируется уделить особое внимание модернизации инженерных сетей и строительству подъездных дорог. При этом важно не только обеспечивать государственную поддержку, но и создавать условия для активного привлечения частных инвестиций», – заявил Ербол Мырзабосынов.

Акцент хотят сделать не только на привлечении отдыхающих, но и на создании условий, при которых туристический бизнес сможет развиваться без постоянной зависимости от бюджета.

Казахстанские гостиницы хотят сделать сильнее

Ещё одна тема – развитие собственных гостиничных брендов.

Представители бизнеса считают, что Казахстану необходимо активнее привлекать частные инвестиции в строительство гостиниц, курортных комплексов и других объектов размещения, в том числе в регионах и национальных парках.

О перспективах отечественных гостиничных брендов рассказала генеральный директор PANA Group Сауле Джанабаева. А исполнительный директор Colliers Kazakhstan Асель Мусабекова представила предложения по привлечению инвесторов в туристические проекты.

Отдельно обсуждали поддержку компаний, которые привозят в Казахстан иностранных гостей.

Сейчас бизнес предлагает распространить на въездных туроператоров некоторые инструменты поддержки, доступные экспортёрам. Логика проста: иностранный турист приезжает в Казахстан, оплачивает проживание, питание, экскурсии и транспорт, а деньги остаются в экономике страны.

Эту инициативу представила генеральный директор SkyWay Асем Козбагарова. Пока речь идёт о предложении бизнеса, а не о принятом решении.

Что уже удалось изменить для туристов и бизнеса

Некоторые вопросы, которые годами обсуждали предприниматели, уже получили решение.

Как рассказал председатель Президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев, среди результатов совместной работы – отмена НДС для туроператоров внутреннего туризма и платы за посещение национальных парков для детей до 18 лет.

Также законодательно закрепили внеочередной пропуск туристических автобусов, утвердили дорожную карту развития курортных зон и выделили отдельные коды деятельности для гидов, экскурсоводов и детских оздоровительных лагерей.

Однако, по мнению Шарлапаева, туристической отрасли ещё предстоит научиться эффективнее превращать свою популярность в инвестиции, новые рабочие места и доходы для местных предпринимателей.

«Сегодня важно рассматривать туризм не только как отрасль с большим потенциалом, но и как полноценный сектор экономики, способный привлекать инвестиции, создавать рабочие места и обеспечивать развитие регионов. Иностранный турист формирует спрос на отечественные услуги и приносит валютную выручку, а развитие внутреннего туризма создаёт дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса. Наша общая задача – сформировать качественный туристский продукт, развивать инфраструктуру и создавать условия, при которых частный капитал будет заинтересован вкладывать средства в туристские проекты», – подчеркнул Канат Шарлапаев.

Главный вопрос теперь – насколько быстро планы по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций превратятся в реальные изменения на казахстанских курортах.