Туристический комплекс за более чем 1 млрд тенге открыли в Туркестанской области
Комплекс расположен среди горных ландшафтов Каратау и занимает территорию площадью 13 гектаров. Он способен одновременно принимать более 300 человек.
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В селе Хантагы близ Кентау Туркестанской области открыли современный туристический комплекс KHANTAU. Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд тенге.
Как отметили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, инициатором проекта выступило ТОО «BNK GROUP». На территории комплекса оборудованы модульные и капсульные домики, бассейн, зоны отдыха и необходимая инфраструктура для комфортного пребывания гостей.
При реализации проекта также были проведены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, построен мост, проложено около 6 километров линий электропередачи и улучшена дорожная инфраструктура на горном участке, ведущем к зоне отдыха.
Кроме того, запуск комплекса позволил создать 30 постоянных рабочих мест для местных жителей.
Проект направлен на развитие горного, экологического и семейного туризма, а также на раскрытие туристического потенциала села Хантагы. Ожидается, что новый объект станет дополнительной точкой притяжения для жителей и гостей Туркестанской области.
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