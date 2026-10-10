Туристический комплекс за более чем 1 млрд тенге открыли в Туркестанской области

В селе Хантагы близ Кентау Туркестанской области открыли современный туристический комплекс KHANTAU. Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд тенге.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, инициатором проекта выступило ТОО «BNK GROUP». На территории комплекса оборудованы модульные и капсульные домики, бассейн, зоны отдыха и необходимая инфраструктура для комфортного пребывания гостей.

При реализации проекта также были проведены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры. В частности, построен мост, проложено около 6 километров линий электропередачи и улучшена дорожная инфраструктура на горном участке, ведущем к зоне отдыха.

Кроме того, запуск комплекса позволил создать 30 постоянных рабочих мест для местных жителей.

Проект направлен на развитие горного, экологического и семейного туризма, а также на раскрытие туристического потенциала села Хантагы. Ожидается, что новый объект станет дополнительной точкой притяжения для жителей и гостей Туркестанской области.