Туристка получила травму ног в горах Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны «Терра» на высоте 2600 метров, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь женщине, получившей травму ноги и не имевшей возможности самостоятельно передвигаться.

Спасатели эвакуировали пострадавшую до проходного ущелья, где передали её сотрудникам Центра медицины катастроф МЧС РК для дальнейшей транспортировки в одну из больниц города Алматы.

МЧС напоминает: перед выходом в горную местность необходимо учитывать уровень физической подготовки, состояние здоровья и погодные условия. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за помощью.