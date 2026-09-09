Туристка получила травму ног в горах Алматинской области
Спасатели оказали помощь туристке в горах.
9 Сентября 2026, 22:13
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9 Сентября 2026, 22:139 Сентября 2026, 22:13
94Фото: Pixabay.com
В Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны «Терра» на высоте 2600 метров, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь женщине, получившей травму ноги и не имевшей возможности самостоятельно передвигаться.
Спасатели эвакуировали пострадавшую до проходного ущелья, где передали её сотрудникам Центра медицины катастроф МЧС РК для дальнейшей транспортировки в одну из больниц города Алматы.
МЧС напоминает: перед выходом в горную местность необходимо учитывать уровень физической подготовки, состояние здоровья и погодные условия. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за помощью.
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