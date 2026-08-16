Туристка получила травму ноги на озере Кольсай

Сегодня в Кегенском районе Алматинской области, на территории Государственного национального природного парка, сотрудники МЧС, находившиеся на дежурстве на озере Кольсай, оказали помощь туристке 2000 года рождения.

Женщина по неосторожности получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.

Спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и организовали ее доставку в медицинское учреждение села Саты.

МЧС напоминает туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах, учитывать особенности рельефа и погодные условия, выбирать маршруты с учетом своей физической подготовки и быть внимательными при передвижении по горной местности.