Туристка получила травму ноги на озере Кольсай
Спасатели МЧС оказали помощь туристке на озере Кольсай.
16 Августа 2026, 23:11
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16 Августа 2026, 23:1116 Августа 2026, 23:11
43Фото: МЧС РК
Сегодня в Кегенском районе Алматинской области, на территории Государственного национального природного парка, сотрудники МЧС, находившиеся на дежурстве на озере Кольсай, оказали помощь туристке 2000 года рождения.
Женщина по неосторожности получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.
Спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и организовали ее доставку в медицинское учреждение села Саты.
МЧС напоминает туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах, учитывать особенности рельефа и погодные условия, выбирать маршруты с учетом своей физической подготовки и быть внимательными при передвижении по горной местности.
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