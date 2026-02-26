Туристов на Бали предупредили о возможном появлении змей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Туристов на Бали предупредили о том, что в затопленных из-за сильных наводнений районах возможно появление питонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по охране природных ресурсов Бали (BKSDA Bali).
Ранее местные власти сообщали, что на индонезийском острове Бали после трех дней непрекращающихся ливней произошли крупнейшие за последнее время наводнения, затопившие десятки районов в туристических зонах Денпасара и округа Бадунг.
– Во время сильных наводнений действительно возможно появление змей, включая сетчатых питонов, в жилых районах. Это связано с тем, что естественная среда их обитания - речные русла, рисовые поля и дренажные каналы – оказывается затопленной, вследствие чего животные перемещаются в поисках сухих укрытий, – отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что питоны, как правило, избегают контакта с человеком и не представляют целенаправленной угрозы.
– В социальных сетях в настоящее время распространяется видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен крупный питон, плывущий по затопленной улице. Однако на данный момент у BKSDA отсутствует подтверждение того, что данные кадры были сняты на территории Бали и/или во время текущего наводнения. Мы продолжаем проверку происхождения видео, – отметили в службе.
Представители BKSDA рекомендовали местным жителям и иностранным туристам соблюдать осторожность в районах подтопления.
– Мы советуем избегать передвижения по затопленным улицам без необходимости, особенно в темное время суток, не заходить в участки со стоячей водой и не пытаться приближаться к обнаруженным животным или снимать их на видео. В подобных случаях следует обращаться в местные службы спасения, – подытожили в ведомстве.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ
- Пятиэтажка в Астане может рухнуть и похоронить под собой жильцов