Туристов на Бали предупредили о том, что в затопленных из-за сильных наводнений районах возможно появление питонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по охране природных ресурсов Бали (BKSDA Bali).



Ранее местные власти сообщали, что на индонезийском острове Бали после трех дней непрекращающихся ливней произошли крупнейшие за последнее время наводнения, затопившие десятки районов в туристических зонах Денпасара и округа Бадунг.

– Во время сильных наводнений действительно возможно появление змей, включая сетчатых питонов, в жилых районах. Это связано с тем, что естественная среда их обитания - речные русла, рисовые поля и дренажные каналы – оказывается затопленной, вследствие чего животные перемещаются в поисках сухих укрытий, – отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что питоны, как правило, избегают контакта с человеком и не представляют целенаправленной угрозы.

– В социальных сетях в настоящее время распространяется видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен крупный питон, плывущий по затопленной улице. Однако на данный момент у BKSDA отсутствует подтверждение того, что данные кадры были сняты на территории Бали и/или во время текущего наводнения. Мы продолжаем проверку происхождения видео, – отметили в службе.

Представители BKSDA рекомендовали местным жителям и иностранным туристам соблюдать осторожность в районах подтопления.