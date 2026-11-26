Погоня за эффектными кадрами может привести к тому, что фламинго перестанут возвращаться в Устюртский государственный природный заповедник. Шум и приближение дронов вызывают у птиц стресс, мешают им кормиться и отдыхать. В Комитете лесного хозяйства и животного мира напомнили, что полеты беспилотников над местами массового скопления птиц ограничены законом, передает BAQ.KZ.

Прилет фламинго в заповедник привлекает внимание туристов, фотографов и блогеров. Однако съемка с воздуха на близком расстоянии может иметь серьезные последствия для птиц.

«Для нас это несколько секунд красивого видео, а для птиц – серьезный стресс. Шум и приближение дронов могут спугнуть фламинго, нарушить их кормление и отдых. Систематическое беспокойство птиц может привести к тому, что в следующем сезоне они не вернутся на эту территорию», – сообщили в комитете.

Что говорит закон

Согласно статье 14 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», над местами массового обитания стайных птиц, тюленей и диких копытных животных запрещены полеты на высоте менее одного километра.

Это требование распространяется не только на самолеты и вертолеты, но и на беспилотники. За нарушение предусмотрена ответственность.

В комитете призвали блогеров, фотографов и туристов соблюдать природоохранное законодательство и не беспокоить птиц ради съемок.