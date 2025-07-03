Туристов в Казахстане могут обязать уведомлять МЧС о передвижениях
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В Казахстане обсуждается инициатива по введению обязательной регистрации туристических маршрутов в труднодоступных местностях, передает BAQ.KZ.
В НПП "Атамекен" состоялось совещание с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК и представителей туристического бизнеса, где рассматривались потенциальные последствия этой меры для отрасли.
Поводом для обсуждения стало подписание президентом Касым-Жомартом Токаевым в конце июня закона о внесении изменений в законодательство по вопросам гражданской защиты. Согласно новой норме, туристы и туроператоры могут быть обязаны вносить данные о маршрутах в Журнал регистрации уведомлений, включая координаты, сроки и контактную информацию. Речь идёт о передвижениях по горным, водным и другим труднодоступным объектам с повышенным риском.
Как пояснили в МЧС, инициатива направлена на повышение эффективности спасательных операций и увеличение шансов на выживание в случае ЧС. Однако представители бизнеса опасаются, что новые требования создадут избыточную административную нагрузку, особенно для малых и сезонных туроператоров.
Согласно проекту, маршруты придётся регистрировать в цифровых системах (включая eQonaq), подтверждать завершение маршрута, а также предоставлять расширенный пакет данных. Ведомство признало, что в будущем за несоблюдение требований может быть введена административная ответственность — соответствующие поправки уже прорабатываются.
Пока нормы носят рекомендательный характер, однако подготовка к их внедрению уже ведётся: МЧС разрабатывает новые Правила хранения, регистрации и использования информации, а также перечень труднодоступных объектов, подлежащих мониторингу.
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