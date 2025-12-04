Сенат принял поправки по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи, передает BAQ.KZ.

В рамках него часть публично-правовых споров переносится из Гражданского процессуального кодекса в Административный процедурно-процессуальный кодекс – речь об оспаривании подзаконных актов и исправлении записей актов гражданского состояния. А также основания для приостановления и лишения лицензий в туристской отрасли.

За Правительством закрепляется право разрешать споры между государственными органами и организациями. Совершенствуется механизм аттестации адвокатов, нотариусов, судебных экспертов, частных судебных исполнителей, а также претендентов.