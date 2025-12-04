В Казахстане меняют правила приостановления и лишения турлицензий
Сегодня, 12:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
114Фото: BAQ.KZ
Сенат принял поправки по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи, передает BAQ.KZ.
В рамках него часть публично-правовых споров переносится из Гражданского процессуального кодекса в Административный процедурно-процессуальный кодекс – речь об оспаривании подзаконных актов и исправлении записей актов гражданского состояния. А также основания для приостановления и лишения лицензий в туристской отрасли.
За Правительством закрепляется право разрешать споры между государственными органами и организациями. Совершенствуется механизм аттестации адвокатов, нотариусов, судебных экспертов, частных судебных исполнителей, а также претендентов.
Самое читаемое
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Пятый район Жезказгана: когда завершится переселение жителей
- Как Smart City приходит в спальные районы Астаны
- Мы бы не стали спешить с выводами— Минтуризма о допинге Жанибека Алимханулы
- В МИРЕ: переговоры Путина с представителями США, протесты во Франции и Болгарии