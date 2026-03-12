Британский турист был арестован в Дубае после того, как якобы снял на видео момент попадания ракет по городу. Теперь 60-летнему жителю Лондона может грозить до двух лет лишения свободы по обвинению в киберпреступлении, передает BAQ.kz со ссылкой на dailymail.co.uk.

По данным правозащитной организации Detained in Dubai, мужчину задержали в понедельник вечером. Сообщается, что он удалил запись сразу после того, как его об этом попросили. Сам турист утверждает, что не собирался нарушать закон.

Тем не менее его обвинили вместе ещё примерно с 20 людьми в публикации видеозаписей и сообщений в социальных сетях, связанных с недавними ракетными ударами Ирана по территории ОАЭ.

Официальное обвинение касается "трансляции, публикации, повторной публикации или распространения слухов либо провокационной пропаганды, способной нарушить общественную безопасность". За это правонарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

В чем причина задержания

Власти Дубая жёстко контролируют социальные сети. После начала военного конфликта правительство предупредило, что любой, кто распространяет информацию, "способную вызвать панику среди населения", может быть привлечён к уголовной ответственности. В первые дни конфликта в интернете активно распространялись видео с ударами беспилотников и ракет. Однако позже такие публикации практически исчезли.

После ареста британского туриста поместили в полицейский участок Бур-Дубай. В ОАЭ действуют строгие законы, запрещающие критиковать или оскорблять правительство страны, а также наносить «репутационный ущерб» государству. За такие действия могут назначаться штрафы до 200 тысяч фунтов стерлингов, тюремное заключение сроком до пяти лет и возможная депортация.

Наказание может быть ещё строже для тех, кто владеет недвижимостью в стране.