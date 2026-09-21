Туристу из Китая оказали помощь в горах Алматы
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь гражданину Китая.
21 Сентября 2026, 07:41
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21 Сентября 2026, 07:4121 Сентября 2026, 07:41
119Фото: Скриншот видео
Гражданин Китая вместе с двумя девушками находился в районе Большого Алматинского ущелья. Во время прогулки турист подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить движение.
К месту происшествия от КСП «БАУ» был направлен спасательный экипаж. В ходе разведки спасатели установили местонахождение группы на склоне.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего на носилках «Акья» транспортировали вниз по склону до автомобиля скорой медицинской помощи.
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