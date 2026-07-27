Туристы из пяти стран собрались на фестивале «Алакөл толқыны»

На побережье озера Алаколь в селе Акши Алакольского района области Жетысу прошел республиканский культурно-туристический фестиваль «Алакөл толқыны».

Мероприятие вошло в Республиканский календарь событий и стало одним из заметных событий летнего туристического сезона.

Фестиваль объединил более 5 тысяч участников. Среди гостей были туристы из Китая, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, а также жители разных регионов Казахстана и отдыхающие на побережье Алаколя.

Открытие мероприятия началось с презентации видеоролика о туристическом потенциале региона, природных достопримечательностях и культурно-историческом наследии области Жетысу.

Заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев отметил, что развитие туристической отрасли остается одним из приоритетных направлений региона. По его словам, власти продолжают работу по улучшению туристической инфраструктуры и продвижению озера Алаколь как одного из популярных направлений для отдыха в Казахстане.

Участников фестиваля также приветствовал вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев. Он подчеркнул значение Алакольского региона для развития туризма страны и отметил важность подобных мероприятий в формировании туристического имиджа Казахстана.

В рамках фестиваля прошла большая концертная программа с участием казахстанских исполнителей Turar, Ayree и Асель Мекебаевой. Для гостей также подготовили развлекательные мероприятия с участием артистов, интерактивные игры, конкурсы, фотозоны и праздничные выступления.

Одним из ярких моментов вечера стали выступления DJ, световое и лазерное шоу, а также пенная вечеринка, объединившие гостей на площадке у озера. Завершился фестиваль масштабным праздничным фейерверком над Алаколем.

Главной целью «Алакөл толқыны» стало продвижение туристического потенциала области Жетысу, развитие внутреннего и въездного туризма, а также создание современной площадки для культурного отдыха жителей и гостей страны.

Фестиваль объединил музыку, искусство и природное богатство Алакольского побережья, став одним из значимых мероприятий туристического сезона.