Туристы застряли в солончаке в Баянауле
В Баянаул иностранные путешественники оказались в сложной ситуации во время автопутешествия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарская область туристы из Нидерландов застряли на автофургоне в солончаке и не смогли выбраться самостоятельно, передает BAQ.kz.
Что произошло
Инцидент произошел в районе скалы Кемпиртас. Автопутешественники на фургоне, заехали в солончак, где их транспорт застрял и потерял возможность двигаться.
Как спасли
На место прибыли сотрудники Министерство по чрезвычайным ситуациям, специалисты «Баянауыл Су Арнасы» и местные жители.
Благодаря совместным усилиям автомобиль удалось безопасно вытащить из грязи.
Иностранные гости выразили благодарность за оказанную помощь и гостеприимство.
После инцидента они продолжили свое путешествие.
Важное предупреждение
Специалисты напоминают туристам о необходимости соблюдать осторожность в природных зонах, особенно при передвижении вне дорог.
Самое читаемое
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда