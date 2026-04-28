В Павлодарская область туристы из Нидерландов застряли на автофургоне в солончаке и не смогли выбраться самостоятельно, передает BAQ.kz.

Что произошло

Инцидент произошел в районе скалы Кемпиртас. Автопутешественники на фургоне, заехали в солончак, где их транспорт застрял и потерял возможность двигаться.

Как спасли

На место прибыли сотрудники Министерство по чрезвычайным ситуациям, специалисты «Баянауыл Су Арнасы» и местные жители.

Благодаря совместным усилиям автомобиль удалось безопасно вытащить из грязи.

Иностранные гости выразили благодарность за оказанную помощь и гостеприимство.

После инцидента они продолжили свое путешествие.

Важное предупреждение

Специалисты напоминают туристам о необходимости соблюдать осторожность в природных зонах, особенно при передвижении вне дорог.