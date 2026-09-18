«Туризм без риска»: как прошел Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026» в Астане

В Астане проходит Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026». В этом году форум посвящен теме «Туризм без риска» и приурочен к 10-летию системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма. Корреспондент BAQ.KZ побывала на площадке и узнала, как меняется туристическая отрасль Казахстана, какие новые направления и инфраструктурные проекты представили участники. Подробнее – в фоторепортаже.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, туристического бизнеса, авиакомпаний, гостиничной индустрии и профессиональных туристических объединений.

15 тысяч казахстанцев вернулись домой

В этом году системе гарантирования исполняется 10 лет. Ее администратором является корпоративный фонд «Туристік Қамқор».

Вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев отметил, что за это время система помогла вернуть из-за рубежа более 15 тыс. казахстанцев.

«За это время, благодаря рабочей системе, домой были возвращены более 15 тысяч наших граждан. За сухой цифрой 15 тысяч – человеческие истории. Это семьи, люди, которые оказались в сложной ситуации за рубежом и смогли вернуться домой», – сказал Мирас Тулебаев.

По его словам, защита прав граждан, выезжающих за рубеж, остается одной из ключевых задач туристической отрасли.

«Защита прав наших граждан, наших выездных туристов – это основная задача и не менее важная задача, чем увеличение туристского потока», – подчеркнул вице-министр.

Почти 7 млн туристов находились под защитой системы

Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей подчеркнула, что за десять лет система прошла значительный путь и стала частью туристической отрасли.

«10 лет, о которых мы сейчас говорим, пролетели как одно мгновение. Потому что все это время наша работа строилась, менялась. Мы всегда чувствовали поддержку нашего отраслевого министерства», – сказала Инна Рей.

Она также отметила роль туроператоров в работе системы.

«Наша сила, наша основа – это прежде всего наши туроператоры. Я хотела бы поздравить каждого из них с нашим праздником, с тем, что они стали активными участниками, честно и добросовестно выполняют свои обязательства», – отметила председатель фонда.

По словам Инны Рей, за десять лет под защитой системы за рубежом находились почти 7 млн казахстанских туристов.

«В целом всеми нашими усилиями туроператоров, турагентов, администрации за это время за границей находились с нашей защитой почти 7 миллионов человек. Я считаю, что это замечательная цифра», – сказала она.

Четыре новых аэропорта для развития туризма

Отдельное внимание на форуме уделили транспортной доступности туристических дестинаций.

Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев сообщил, что в Казахстане строятся четыре новых аэропорта – в Аркалыке, Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли.

«Практически четыре новых аэропорта строятся в Казахстане. В этом году, я думаю, к следующему сезону они уже заработают. Это Аркалык, Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли. Аркалык уже заработал», – сообщил Талгат Ластаев.

По его словам, развитие аэропортов должно идти параллельно с созданием туристических продуктов в этих регионах.

«Нужно подумать и своевременно начать работу по подготовке хороших, качественных турпродуктов, которые бы могли сразу же развивать данные точки роста», – отметил вице-министр.

Вице-министр отметил, что авиационная отрасль Казахстана растет примерно на 10% в год, обновляется парк воздушных судов и развивается наземная инфраструктура.

«Современные лайнеры западного производства Airbus и Boeing пополняются. Качественно растет сервис. Я думаю, все предпосылки для развития динамичного туризма у нас создаются», – сказал он.

По словам Ластаева, в стране также продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры: из 124 вокзалов, где проводится капитальный ремонт, более 100 уже обновлены.

SCAT: безопасность – ответственность всей отрасли

Вице-президент авиакомпании SCAT Владимир Сытник отметил, что безопасность путешествий зависит от совместной работы всех участников туристического рынка.

«Система стала важной частью туристической отрасли Казахстана, объединив государство, туроператоров, туристические агентства и авиакомпании вокруг общей задачи – сделать путешествие наших граждан, наших туристов безопасным, надежным и комфортным», – сказал Владимир Сытник.

Он также подчеркнул взаимосвязь авиации и туризма.

«Авиация и туризм неразрывно связаны. Мы открываем новые направления, ведем за собой пассажиров в новые страны. Существует именно туристическая отрасль, формирует спрос, помогает нам развивать эти направления», – отметил представитель SCAT.

Байконур как туристический бренд

На площадке форума также были представлены компании и организации, работающие над развитием туристических продуктов.

Одним из участников выставочной экспозиции стал консорциум по развитию туризма на комплексе Байконур. Его председатель Аскар Джапаров рассказал BAQ.KZ о работе по созданию новых туристических продуктов на основе космического наследия Байконура.

«Консорциум создан между частными компаниями и квазигосударственными органами специально для развития туризма на комплексе Байконур, для работы с его наследием. Все-таки Байконур – это бренд у нас не только казахстанский, но и всемирного наследия», – сказал Аскар Джапаров.

По его словам, Байконур уже несколько лет доступен для туристов, однако развитие туризма осложняется статусом космодрома как режимного объекта.

«Это режимный объект, все-таки это действующий космодром. И потихоньку для туризма там развиваются условия. В том числе и мы для этого создали консорциум, чтобы эти условия развивать и улучшать», – отметил он.

Джапаров сообщил, что туристы могут посещать Байконур как в период космических запусков, так и между ними.

«Есть два вида. Первый – пусковой туризм. На пуск приезжает очень много людей. И есть так называемый межпусковой период, когда ты приезжаешь, космодром не делает пуски, но ты можешь прекрасно поездить, посмотреть какие-то исторические места», – рассказал председатель консорциума.

По его оценке, Байконур ежегодно посещают порядка 10–20 тыс. туристов, однако точный подсчет затруднен из-за особенностей учета потоков.

Награждение участников отрасли

В рамках форума также состоялось награждение лучших туроператоров и компаний туристической отрасли. Председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей вручила представителям компаний памятные статуэтки.

На экспозиционной площадке форума свои услуги и туристические продукты представили представители отрасли.

Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026» проходит в Астане 17–19 сентября. В этом году его программа посвящена вопросам безопасности путешествий, развитию внутреннего и въездного туризма, транспортной доступности, туристической инфраструктуре и новым возможностям для отрасли.