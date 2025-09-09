Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева определяет новые приоритеты развития страны. Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова отметила особое внимание Президента к сфере туризма. По её словам, это сигнал о том, что отрасль должна стать драйвером экономического роста и национальным брендом Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметила парламентарий, за последние годы в туристической сфере наблюдается значительная динамика. Если в 2020 году страну посетили порядка 2 миллионов туристов, то по итогам 2024 года – уже около 15 миллионов.

"Туристы за это время принесли в экономику Казахстана 1,2 триллиона тенге. Это показатель устойчивости отрасли и её жизнеспособности", – сказала Смолякова.

Однако, по её словам, для дальнейшего развития необходимы системные изменения. В частности, в большинстве регионов отсутствуют полноценные управления туризма.

"Я этим летом специально объездила 6 регионов нашей страны, где сконцентрированы туристические объекты, туристические ресурсы. Это Алматинская, Жетысу, Улытау, Мангистауская, Восточно-Казахстанская и Алматы. Могу отметить, что из этих шести областей только в двух областях есть Управления туризма. В целом по Казахстану Управления туризма есть только в 6 областях. Это говорит о том, что нет менеджмента и управленческого ресурса, значит работа не настроена на том уровне, который может способствовать развитию. Визит-центры имеются только в 12 областях", – подчеркнула депутат.

Смолякова назвала ключевые проблемы отрасли. Это – нехватка инженерной инфраструктуры, а именно дорог, электричества, стабильного интернета и канализации. Без этого, считает она, невозможно привлечь серьёзные инвестиции.

"Предприниматели готовы вкладываться в туризм, но им нужна база. Если будут дороги и связь, то регион получит толчок к развитию, а для местных жителей откроются новые рабочие места", – добавила она.

Парламентарий также заявила о планах внести законодательные поправки, которые будут направлены на защиту природных и историко-культурных объектов.

"Например, в Улытауской области на горе Аулие ата был акт вандализма – сломали табличку. Нужно подключать цифровые технологии: камеры, дроны, системы видеонаблюдения. Сейчас успешно подключен Starlink, и мы можем использовать эти инструменты для охраны туристических объектов", – пояснила она.

Кроме того, депутат предложила ввести штрафы за загрязнение туристических зон.

"Проблема мусора стоит очень остро. Пока нет штрафов, люди не ощущают ответственности. Необходимо закрепить это на законодательном уровне", – считает Смолякова.

Что касается инвестиций, она отметила, что особое внимание должно быть уделено Мангистауской и Улытауской областям.

"Проект Босжыра в Мангистауской области сегодня находится в топ-3 приоритетных направлений на личном контроле Президента. Там активно идет строительство кемпинга, бизнес уже вкладывает деньги. Но в целом региону требуется порядка 19 миллиардов тенге на развитие дорог и инфраструктуры", – уточнила депутат.

По её словам, окончательные расчёты и конкретные бюджетные предложения будут озвучены в депутатском запросе в ближайшее время.