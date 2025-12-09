В МИД Казахстана прошёл седьмой раунд политических консультаций между Казахстаном и Бразилией, передает BAQ.KZ. Переговоры возглавили первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев и заместитель главы внешнеполитического ведомства Бразилии Сюзан Клибанк. Стороны подтвердили, что готовы активно развивать сотрудничество по всем направлениям двусторонних отношений.

Ержан Ашикбаев отметил, что взаимодействие двух стран заметно усиливается, особенно в политике и торгово-экономической сфере. Казахстан и Бразилия рассматривают агропромышленность, переработку продукции, энергетику, транспортно-логистику, сельское хозяйство, гражданскую авиацию и цифровизацию как наиболее перспективные области для совместных проектов. Особое внимание уделяется локализации производства и привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли — это открывает новые возможности для укрепления партнерства.

Сюзан Клибанк поблагодарила Казахстан за участие на высоком уровне в саммитах БРИКС и СОР-30. Она подчеркнула, что Казахстан — единственная страна Центральной Азии, где Бразилия имеет посольство. В свою очередь, посольство Казахстана в Бразилии также остаётся единственным в регионе Южной Америки, что, по словам бразильской стороны, говорит о взаимной заинтересованности в долгосрочных отношениях.

Ашикбаев отдельно выделил сферу образования как перспективное направление, которое пока используется не в полной мере. Он отметил, что академические обмены и изучение португальского языка могут стать основой для расширения контактов. Также он обратил внимание на ключевые тенденции в регионе: развитие транспортных маршрутов, укрепление взаимосвязанности и акцент на устойчивом развитии.

Бразильская сторона высоко оценила инициативы Казахстана на международной арене — в вопросах глобальной энергетической и ядерной безопасности, "зелёной" экономики, водно-климатической политики и сотрудничества в рамках ООН и интеграционных объединений. В ходе переговоров подчеркнули, что Казахстан и Бразилия разделяют приверженность многосторонности и равноправному международному взаимодействию.

Отдельная часть диалога была посвящена гуманитарным и образовательным обменам, в том числе сотрудничеству между университетами и созданию совместных исследовательских проектов. Также стороны обсудили возможности расширения туристического потока между двумя странами. По итогам консультаций делегации выразили удовлетворённость прошедшими переговорами и подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог на всех уровнях.