Алматы готовится стать новой точкой притяжения на мировой туристической карте. В рамках рабочей поездки премьер-министру Олжасу Бектенову был представлен мастер-план по развитию Алматинского горного кластера.

Проект обещает не только качественно изменить туристическую инфраструктуру региона, но и вывести Казахстан в лидеры всесезонного туризма. Что он в себя включает и какие изменения ожидаются? Подробнее об этом в материале корреспондента BAQ.KZ.

Горы как экономический драйвер

В мастер-плане, представленном главе правительства, определены три перспективные зоны Алматинского горного кластера. Это - восточная, центральная и западная протяжённостью от Тургеня до Каскелена. Общий потенциал представленного проекта составляет до 700 километров горнолыжных трасс с современными подъемниками, гостиницами, канатными дорогами и круглогодичной инфраструктурой. Только в центральной зоне планируется увеличить количество подъемников с 16 до 58, что позволит повысить пропускную способность почти в шесть раз — до 34 тысяч человек в сутки.

Проект рассчитан на всестороннее социально-экономическое воздействие: создание более 10 тысяч новых рабочих мест, рост внутреннего туризма, привлечение иностранных гостей и инвестиции в сопутствующие отрасли — от транспорта до строительства и услуг.

Стратегическая цель — формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination.

Планы по всесезонному туристическому проекту

Помимо мастер-плана Бектенову также представили план по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка.

Согласно нему плану, Алматинский горный кластер должен стать крупнейшим всесезонным туристическим проектом Центральной Азии к 2029 году. Предполагается развитие не только зимнего, но и летнего туризма: велосипедные и пешие маршруты, глэмпинги, этно-отели, экологически чистый транспорт и устойчивые стандарты строительства.

На встрече была озвучена и концепция горнолыжного курорта Almaty Superski. Он включает в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км.

По словам руководителя проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсон, в рамках него будет открыто свыше 35 километров трасс для начинающих лыжников. Также он отметил, что горнолыжный курорт должен быть доступен для всех — детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями, поэтому все подъёмники будут спроектированы с учётом разных категорий пользователей.

"Сегодня мы строим такие горнолыжные курорты, они должны быть доступными для всех — и именно такими они и будут. Подъемники организованы таким образом, чтобы переходом с нижней части склона на вершину мог воспользоваться каждый — дети, взрослые, а также люди с ограниченными возможностями",- рассказал Томас Тор Йенсон.

Также Бектенову представили концепцию Медеу ЭКО парка — современного ландшафтного комплекса для семейного отдыха с учётом роста числа посетителей.

Помимо этого главе правительства показали новые объекты туристической инфраструктуры: визит-центр "Горельник", пешеходную тропу Jumbaq Jol и строящийся подвесной мост с пропускной способностью 10 тыс. человек. В проекте также предусмотрены спортивный клуб для школьников, автобусный пересадочный комплекс и гостевые дома ЕСО Resort.

Экология и открытость — обязательные условия

Все инициативы опираются на принципы устойчивого развития. Как сам подчёркивает Томас Тор Йенсон, строительство будет вестись с сохранением природного ландшафта, минимальными земляными работами и использованием возобновляемых источников энергии. Открытость и диалог с общественностью обозначены как неотъемлемые элементы реализации проекта.

Член общественного совета Алматы и ассоциации ECOJER Евгений Мухамеджанов, присутствующий на презентации проектов, также подчеркнул, важность учёта экологических факторов при реализации проектов в горном кластере. Он отметил необходимость прозрачности всех этапов работы, соблюдения природоохранного законодательства и активного взаимодействия с общественностью.

Бектенов, в свою очередь, заверил, что государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.

Туризм как новая экономика

Сейчас туризм формирует почти 4% ВРП Алматы и обеспечивает занятость свыше 83 тысяч человек. В 2024 году город принял более 2,3 млн туристов, из них 680 тысяч — иностранцы.

По словам Олжаса Бектенова, новый горный кластер должен значительно усилить позиции Казахстана как туристической дестинации.

"По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру. Это огромные возможности нашей экономики для диверсификации. Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны. Сейчас уже идет проектирование строительства. Специалисты говорят, что целесообразно начать с Центральной зоны, которая имеет достаточно развитую инфраструктуру", - сказал Бектенов.

Зимний туризм выгоднее?

Директор Департамента сопровождения проектов АО "НК "Kazakh Tourism" Алишер Турсынов отмечает, что для повышения туристического потенциала необходимо заниматься вопросами диверсификации туристических услуг, особенно горных видов туристических услуг.

И чтобы удержать, так скажем, первенство или лидерство в этом направлении, нам также нужно улучшать и усилять наши текущие инфраструктуры и текущие позиции в целом.

По словам эксперта, горный и горнолыжный туризм экономически выгоднее для туризма.

"По данным аналитики, один "летний" турист, например пляжный, тратит в среднем около 50 долларов США в день. В то время как горнолыжный турист — порядка 350 долларов, что в семь раз больше. Это делает развитие зимнего туризма не только актуальным с точки зрения устойчивости, но и крайне выгодным для экономики", - говорит эксперт.

Он также отмечает, что в последние годы, особенно зимой, в социальных сетях всё чаще стали появляться кадры длинных очередей на популярных туристических локациях. Один из таких объектов, рассчитанный на пропускную способность около шести тысяч человек за сезон, сейчас принимает более 10, а то и 12 тысяч посетителей. Поэтому, эксперт считает, что необходимо своевременно перераспределять потоки — направлять туристов в альтернативные локации.

Фото: пресс-служба правительства РК