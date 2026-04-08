В Алматы по итогам 2025 года туристическая отрасль показала значительный рост: объем оказанных услуг превысил 110 млрд тенге, а инвестиции приблизились к 200 млрд тенге, передает BAQ.kz.

Согласно данным профильных органов, объем туристских услуг в городе вырос на 15,2% и достиг 110,9 млрд тенге.

Значительный рост зафиксирован и по инвестициям. Общий объем вложений в отрасль составил 198,8 млрд тенге, увеличившись на 39,4% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшие инвестиции были направлены в транспортную и сервисную инфраструктуру, включая пассажирский железнодорожный и воздушный транспорт, сферу развлечений и отдыха, а также услуги по проживанию и питанию.

Положительная динамика наблюдается и в налоговых поступлениях. В 2025 году они выросли на 27,2% и достигли 84 млрд тенге.

Основной вклад в бюджет обеспечили предприятия общественного питания, сегмент временного размещения, а также сферы спорта, отдыха и развлечений.

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о стабильном развитии туристической отрасли и ее растущем значении для экономики города.

Власти Алматы намерены продолжать развитие направления, делая акцент на маркетинговом продвижении города, привлечении туристов и стимулировании инвестиционной активности.