Развитие туризма определено одним из приоритетных направлений социально экономического развития Алматы. Об этом заявил аким города Дархан Сатыбалды, комментируя планы по расширению туристической инфраструктуры и росту потока иностранных гостей на площадке СЦК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, туристическая отрасль в перспективе обеспечит создание значительного количества рабочих мест и окажет прямое влияние на рост экономики мегаполиса. Одним из ключевых проектов станет развитие горного кластера, который обладает высоким мультипликативным эффектом.

"Это одно из основных направлений развития города, которое в будущем даст очень большое количество рабочих мест и развитие экономики. Сейчас будем развивать горный кластер. Он имеет очень большой мультипликативный эффект", — отметил Дархан Сатыбалды.

Параллельно с развитием туристических зон в городе активно наращивается гостиничная инфраструктура. Как сообщил аким, в Алматы уже одобрено строительство 60 отелей, большинство из которых относятся к категории четырех и пяти звезд.

"Чтобы обеспечить туристов, у нас будет строиться и уже одобрено 60 отелей. Большинство — 4–5 звезд", — сказал он.

Дархан Сатыбалды также привел данные по туристическому потоку. По итогам девяти месяцев Алматы посетили 1,9 млн туристов, из которых 563 тысячи составили иностранные граждане.

"По итогам 9 месяцев 1,9 миллиона туристов прибыло. Из них 563 тысячи — это туристы из других стран", — сообщил аким.

В дальнейшем власти города рассчитывают на существенный рост числа зарубежных гостей. После реализации проектов в рамках горного кластера Алматы планирует принимать до 1 млн иностранных туристов.

"Мы планируем, что после реализации горного кластера цифра достигнет 1 миллиона иностранных туристов", — отметил Дархан Сатыбалды.

По его словам, наибольшее количество туристов сегодня приезжает из России, Китая и Индии, в том числе за счет прямых авиарейсов в Алматы.

Помимо горного туризма, в городе развиваются и другие направления. Аким подчеркнул роль частных инициатив и культурных проектов, которые формируют дополнительную туристическую привлекательность мегаполиса.

"У нас есть частная инициатива, музей современного искусства, строятся другие объекты. Всё это становится еще одним туристическим направлением", — отметил он.

Власти Алматы также планируют реализацию новых строительных и инфраструктурных проектов, которые, по словам акима, в будущем станут значимыми точками притяжения для туристов.