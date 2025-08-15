Во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область депутат Мажилиса Екатерина Смолякова провела встречи с предпринимателями и жителями региона, выявив ключевые барьеры на пути развития внутреннего туризма — от отсутствия инфраструктуры до нехватки сувенирной продукции, передает BAQ.kz.

Несмотря на высокий природный потенциал, отрасль в регионе нуждается в системной поддержке и четком планировании.

Екатерина Смолякова в рамках рабочей поездки посетила Катон-Карагайский и Улкен Нарынский районы Восточно-Казахстанской области. Главной целью визита стало изучение состояния внутреннего туризма и взаимодействие с представителями бизнеса и местного населения.

В ходе встреч обсуждались острые проблемы, сдерживающие развитие туризма в регионе. Среди них — отсутствие генерального плана застройки, перебои с электричеством и интернетом, слабая мобильная связь, а также нехватка туристической инфраструктуры и культуры ответственного отдыха.

- Бизнес готов вкладываться, туристы хотят приезжать, но на местах нет ясности, где можно строить и что планируется. Нет света, плохой интернет. А в визит-центре Улкен Нарын, например, нет и того, за чем едут туристы: местного меда, пантокрина, изделий из бересты или глины. Люди хотят увезти с собой кусочек Алтая - память, сувенир, подарок. Это важный инструмент продвижения, - подчеркнула депутат.

Пресс-служба Мажилиса.

По словам Смоляковой, Казахстан обладает уникальными природными и культурными ресурсами, однако туризм по-прежнему занимает скромное место в экономике страны. За последние четыре года его доля снизилась с 3,7% до 3,2%, что почти втрое ниже среднемирового уровня и заметно уступает показателям соседних государств с аналогичным климатом.

— В мире туризм формирует 10% рабочих мест, 30% экспорта и 7% инвестиций. У нас есть всё для рывка, нужны только системные меры, — добавила парламентарий.

Ранее депутат уже проводила аналогичную работу в туристических зонах Мангистауской и Алматинской областей, где также были подняты вопросы инфраструктуры, экологии, сервиса и продвижения.

Работа в Восточном Казахстане продолжается, впереди новые встречи с жителями и предпринимателями. Все предложения и инициативы планируется вынести на парламентскую повестку.