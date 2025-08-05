Туризм вместо нефти? Казахстан хочет превратить Мангистау в точку притяжения
Кендерли станет новой жемчужиной туризма.
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Правительством утвержден Комплексный план по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 – 2029 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
Документ предусматривает системное решение вопросов отрасли по 9 направлениям. Среди них: развитие инфраструктуры, логистики, цифровизация, обеспечение безопасности, подготовка кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие. За период реализации Плана предполагается организация свыше ста мероприятий.
Одним из ключевых направлений развития туризма в регионе, среди 12 перспективных туристических объектов, выделена туристская зона Кендерли. Будет реализован комплекс мер по решению инфраструктурных вопросов, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов в селе Кендерли будет построен аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов.
В городе Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса.
Также для популяризации туризма в регионе предусмотрено проведение культурно-спортивных мероприятий.
Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны.
Кроме того, импульс для дальнейшего роста получит малый и средний бизнес, для субъектов которого Планом предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО СПК "Каспий".
По итогам реализации Плана к 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек, въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек, частные инвестиции - до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона - с 2,2 % до 3,6 %.
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