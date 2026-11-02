Туркестанская область расширяет международное сотрудничество

Туркестанская область укрепляет международные связи и расширяет сотрудничество с зарубежными регионами в сферах туризма, образования, сельского хозяйства и инвестиций. В числе приоритетных направлений — развитие партнёрства с Кыргызстаном и США.

Одним из важных шагов стало подписание меморандума о развитии побратимских отношений между городами Туркестан и Манас. Документ подписан в рамках II Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, прошедшего в Бишкеке с участием руководителей государственных органов, акимов регионов и представителей деловых кругов двух стран.

В рамках форума аким Туркестана Азимбек Пазылбекулы представил туристический потенциал региона и обозначил перспективы международного взаимодействия. Особое значение имеет то, что Кыргызстан входит в пятёрку стран, откуда прибывает наибольшее количество иностранных туристов в Туркестан. Новые побратимские связи позволят расширить туристические и культурные обмены.

Параллельно развивается сотрудничество Туркестанской области со штатом Аризона (США). Перспективы реализации совместных проектов в сферах образования, сельского хозяйства и туризма обсуждались на встрече заместителя акима области Каната Кайыпбека с почётным консулом Республики Казахстан в США Хью Холлманом.

Канат Кайыпбек ознакомил гостя с социально-экономическим и инвестиционным потенциалом региона, подчеркнув заинтересованность области во внедрении передовых технологий и привлечении международного опыта.

Хью Холлман, в свою очередь, отметил особую заинтересованность американской стороны в развитии партнёрства с Туркестанской областью и пригласил региональную делегацию посетить штат Аризона для ознакомления с успешными проектами и обмена опытом.

Практические шаги в образовательном направлении уже предпринимаются. В Международном университете туризма и гостеприимства Туркестана внедрена сертификационная программа Университета Аризоны. Также рассматриваются запуск студенческого обмена между вузами и открытие филиала Университета Аризоны в Туркестане.

Ожидается, что новые договорённости и совместные инициативы будут способствовать расширению международных связей, развитию образовательных возможностей молодёжи, привлечению инвестиций и внедрению современных технологий в ключевые отрасли региона.