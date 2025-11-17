В Казахстане заметно снижается доля женщин, считающих, что муж имеет право применять физическое насилие в семье, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Об этом свидетельствуют результаты мультииндикаторных кластерных обследований, проведённых Бюро национальной статистики АСПиР РК в 2015 и 2024 годах. В исследовании приняли участие около 14,4 тысячи женщин в возрасте от 15 до 49 лет из всех регионов страны.

Респонденткам задали вопрос, допускают ли они ситуацию, в которой мужчина вправе побить свою жену или партнёршу. Если в 2015 году с этим утверждением соглашались 15,1 процента женщин, то в 2024 году доля таких ответов сократилась почти в четыре раза — до 4 процентов. Это свидетельствует о существенных изменениях общественного сознания и постепенном отказе женщин от нормализации насилия в семье.

В исследовании были перечислены шесть ситуаций, которые некоторые участницы могли считать "оправданием" побоев. В 2024 году наиболее распространённым ответом среди согласных стала причина "отсутствие заботы о детях" — её выбрали 2,8 процента женщин. Ещё 1,6 процента указали "невыполнение домашних обязанностей", 1 процент — "возражение мужу", 0,8 процента — "уход из дома без предупреждения". В минимальных долях встречались ответы "отказ в близости" (0,3 процента) и "пригоревшая еда" (0,2 процента). По всем этим пунктам уровень согласия снизился по сравнению с 2015 годом.

Существенной остаётся разница между городом и селом. В сельской местности доля женщин, считающих побои допустимой мерой "воспитания", в 2024 году составила 6,8 процента против 20,6 процента десять лет назад. Среди городских жителей этот показатель минимален — всего 2,6 процента. Региональный анализ также показывает широкий разброс: в Туркестанской области с насилием соглашались каждая десятая участница опроса, в Жетысу — 9,5 процента, в Костанайской — 8,8 процента. Самые низкие показатели зафиксированы в Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областях — менее полутора процентов.

Возрастные различия также оказались показательными. Чем старше были участницы исследования, тем выше была вероятность положительных ответов. Среди женщин 45–49 лет с правомерностью побоев согласились 4,7 процента, тогда как молодые женщины и девушки, относящиеся к возрастным группам невест или молодых супруг, практически полностью отвергли любые формы насилия.

Отдельного внимания заслуживает статистика преступлений в семейно-бытовой сфере. По данным Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры, количество уголовных правонарушений в семье выросло в 7,2 раза по сравнению с 2015 годом. Однако это связано с внесением изменений в законодательство: раньше побои и лёгкий вред здоровью относили к административным правонарушениям, а с 2024 года они стали уголовно наказуемыми. За январь–октябрь 2025 года зарегистрировано около 3 тысяч уголовных правонарушений в семье, из которых 1,7 тысячи — побои. При этом тяжкие преступления в семье, наоборот, снизились: количество убийств уменьшилось на 30,1 процента, изнасилований — на 16,7 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 10,5 процента.

Положительную динамику подтверждают и данные региональных комиссий по делам женщин и семейной демографической политики. Вдвое сократилось количество обращений в кризисные центры: с 30,5 тысячи в 2013 году до 12,9 тысячи по итогам прошлого года. Из них вопросы насилия составили 7,4 тысячи обращений. Число женщин, получивших помощь, снизилось до 11,4 тысячи человек. Чаще всего казахстанки обращаются за консультацией к психологам и сотрудникам кризисных центров, реже — за юридической поддержкой.

Полученные данные демонстрируют важный сдвиг в общественном сознании и отношение к семейно-бытовому насилию в Казахстане. Все меньше женщин готовы оправдывать абьюзеров, а государственные институты фиксируют реальное повышение уровня защиты и обращаемости за помощью.