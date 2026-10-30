В 2027 году город Туркестан станет культурной столицей исламского мира. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей страничке в социальной сети x.com.

«По решению ИСЕСКО, в следующем году священный Туркестан станет культурной столицей исламского мира», – написал Глава государства.

Отметим, что Туркестан является одним из духовных центров тюркского мира. В городе расположены исторические и культурные памятники, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Новый статус Туркестана позволит раскрыть и представить на международном уровне его культурный и туристический потенциал.