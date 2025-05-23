Туркестанская область оказалась в эпицентре экологического кризиса: специалисты природоохранной прокуратуры выявили масштабные нарушения на полигонах твердых бытовых отходов. Из 193 действующих полигонов целых 135 не соответствуют санитарным и экологическим требованиям, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что большинство свалок — около 70% — работают без необходимой инфраструктуры: отсутствует освещение, ограждения и специальное оборудование. Кроме того, 81 полигон функционирует без санитарно-эпидемиологического заключения, а 11 — без экологических разрешительных документов.

Прокуратура уже направила материалы в суд для привлечения виновных к административной ответственности. В результате 11 полигонов приостановили работу до получения всех необходимых разрешений, а на руководителей наложены штрафы на общую сумму свыше 9 миллионов тенге.

В регионе продолжается активная работа по очистке несанкционированных свалок и приведению полигонов в соответствие с нормами санитарного и экологического законодательства. Однако ситуация остается критической, и без системных мер угроза экологической катастрофы в Туркестане будет только нарастать.

Ранее сообщалось, что Караганду накрыл удушающий дым с мусорного полигона.