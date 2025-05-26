В Туркестанской области КГУ "Молодежный ресурсный центр" управления общественного развития провел субботник на территории исторического городища Сауране в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Главная цель мероприятия — сохранение историко-культурного наследия, очистка окружающей среды и воспитание экологической ответственности среди молодежи.

В субботнике приняли участие местные жители, волонтеры, студенты и представители молодежных организаций. Они провели санитарную очистку и благоустройство территории городища, уделив особое внимание сохранению природы и исторических объектов.

Руководитель отдела поддержки талантливой молодежи КГУ "Молодежный ресурсный центр"" Туркестанской области Нурболат Алимханулы подчеркнул, что акция "Таза Қазақстан" является масштабной инициативой, охватывающей все регионы страны, и играет важную роль в формировании экологической культуры населения.

Специалист МРЦ Кененбай Арыстан отметил значимость программы "Жасыл ел" и призвал молодых людей бережно относиться к окружающей среде.

Помимо уборки, для участников провели разъяснительную работу, направленную на популяризацию бережного отношения к природе и охрану окружающей среды.

В завершение мероприятия организаторы призвали всех граждан сохранять чистоту и порядок на территории городища Сауране.