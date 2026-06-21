Туркестанскую область намерены превратить в один из ведущих центров горного туризма в ЦА

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область провел выездное совещание в Государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам», посвященное вопросам развития экологического туризма. В мероприятии приняли участие более 50 потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов, с которыми обсуждены инвестиционные проекты, планируемые к реализации в регионе.

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании особое внимание было уделено вопросам развития экотуризма, совершенствования туристической инфраструктуры при сохранении природных территорий, а также привлечения инвестиций.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о работе по использованию туристического потенциала национальных парков, формированию объектов экотуризма международного уровня и внедрению принципов устойчивого туризма. По его словам, данные инициативы позволят не только повысить туристический потенциал региона, но и создать новые рабочие места, развить местную экономику и обеспечить рациональное использование природных ресурсов. Также были презентованы меры государственной поддержки, оказываемые инвесторам.

В ходе встречи представлен ряд инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории национального парка «Сайрам-Угам». В частности, презентован проект строительства зоны отдыха для развития экологического, семейного и активного туризма в ущелье Бургулюк. Кроме того, рассмотрены инициативы по строительству туристско-рекреационного комплекса в ущелье Каскасу и формированию туристической инфраструктуры в ущелье Сайрамсу.

Также представлены планы по строительству туристических апарт-комплексов, соответствующих международным стандартам, в Толебийском и Тюлькубасском районах. В рамках проектов предусмотрено возведение апартаментов, бутик-отелей, зон отдыха, общественных пространств и объектов сервиса.

Также была презентована концепция международного горнолыжного кластера KASKASU. Проект направлен на превращение Туркестанской области в один из ведущих центров горного туризма в Центральной Азии. В рамках проекта, который планируется реализовать совместно с компанией China Construction Sixth Engineering Bureau Corp. LTD, предусмотрено формирование горнокурортной инфраструктуры по международным стандартам.

В рамках проекта запланировано строительство туристических деревень, гостиниц, зон семейного отдыха, спортивных и развлекательных объектов, а также современных канатных дорог. Направленность на создание круглогодичной инфраструктуры призвана повысить туристическую привлекательность региона. Общий объем инвестиций в проект составляет около 172 млрд тенге.

По итогам совещания Нурлыбек Налибаев отметил, что экотуризм является важным направлением, сочетающим в себе охрану природы и экономическое развитие. По его словам, при реализации инвестиционных проектов необходимо обратить особое внимание на качество строительства, соблюдение экологических требований и выполнение установленных сроков.

«В соответствии с поручением Президента экотуризм определен одним из приоритетных направлений экономики. Это важная инициатива на пути к сохранению нашего природного богатства и его эффективному использованию на благо страны. Поэтому все предложения должны быть тщательно изучены, приоритет следует отдавать четко просчитанным и реализуемым проектам. Мы готовы поддерживать инициативных и ответственных инвесторов. Самое главное – достижение качественного результата и своевременная реализация проектов», — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Первый заместитель Премьер-министра особо остановился на ответственности инвесторов при реализации инвестиционных проектов. По его словам, каждый проект должен выполняться в соответствии с конкретными обязательствами и установленными сроками. В случае несоблюдения условий договора земельный участок будет возвращен государству.

«Нам нужны не красивые эскизы, а реальные результаты. Поэтому по каждому проекту должны быть четко определены обязательства и сроки реализации. Если инвестор не выполнит свои обязательства, земля будет возвращена государству», — отметил Нурлыбек Налибаев.

В ходе рабочей поездки Нурлыбек Налибаев совместно с акимом Туркестанской области Нуралханом Кошеровым совершил вертолетный облет территории национального парка «Сайрам-Угам», ознакомившись с его природным и туристическим потенциалом. Были рассмотрены вопросы сохранения природной экосистемы и развития туристической инфраструктуры.

По итогам выездного совещания ответственным государственным органам и инвесторам даны поручения по оперативной реализации проектов, направленных на развитие экотуризма, усилению взаимодействия с инвесторами, повышению международной туристической привлекательности национального парка и обеспечению качественной реализации всех проектов в установленные сроки.