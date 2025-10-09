В Год рабочих профессий, объявленный в Казахстане, в городе Актау состоялся первый международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills 2025, передает BAQ.KZ со ссылкой на ortcom.kz.

Инициатива, предложенная Казахстаном, объединила студентов, педагогов и бизнес-сообщество на одной площадке и стала значимым шагом в развитии технического и профессионального образования на пространстве тюркоязычных стран.

Чемпионат собрал около 70 студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 лет, а также порядка 90 экспертов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана и Кыргызстана. Участники демонстрировали профессиональные навыки, обменивались опытом, обсуждали современные подходы к обучению и вызовы, стоящие перед системой образования в условиях цифровизации.

Одним из ключевых итогов события стало подписание около 100 меморандумов о сотрудничестве между колледжами Казахстана, зарубежными образовательными учреждениями и представителями бизнеса. Эти соглашения направлены на внедрение новых технологий в процесс обучения, развитие инновационных образовательных программ, реализацию совместных проектов и мастер-классов, а также продвижение международного движения WorldSkills.

Президент НАО "Talap" Санжар Татибеков подчеркнул значимость достигнутых договорённостей:

"Эти соглашения открывают новые возможности для наших студентов в развитии профессиональных навыков, приобретении опыта в соответствии с международными стандартами и успешном трудоустройстве. Кроме того, это важный шаг в повышении качества образования и подготовке квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям рынка труда".

В рамках чемпионата также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере робототехники между НАО "Talap" и ТОО "Dosti", а Высший политехнический колледж имени Х. Өзбеккалиева из Мангистауской области договорился о совместной работе с компанией "KidsGo Technology Ltd." в области информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровых образовательных программ.